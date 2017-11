The Great Liao in Drents Museum trekt ruim 83.000 bezoekers

ASSEN - De tentoonstelling The Great Liao heeft ruim 83.000 bezoekers naar het Drents Museum getrokken. De tentoonstelling was afgelopen zondag voor het laatst te zien.

De tentoonstelling gaat over de Liao-dynastie in Azië. De dynastie werd gesticht door de Khitan, een nomadenvolk. In de tiende en elfde eeuw had het rijk van de Khitan een omvang die te vergelijken is met het Romeinse Rijk.Volgens conservator Vincent van Vilsteren is vooral de vormgeving van de tentoonstelling erg bijzonder. "We hebben natuurlijk prachtige voorwerpen uit Binnen-Mongolië, maar mensen die geweest zijn, zijn vooral flabbergasted over de manier waarop de tentoonstelling is vormgegeven", zegt hij.De doorgaans witte museumzaal is aangekleed met een tapijt dat doet denken aan de Mongoolse steppe en op de wand rondom de tentoonstelling is een steppelandschap te zien. Dat landschap weerspiegelt tegen de wanden van de nagebouwde tempels, die bekleed zijn met spiegels.Bezoekers waarderen de expositie met een 9,2. De tentoonstelling is ook genomineerd voor een 'museum-Oscar', van de Global Fine Art Awards (GFFA). In maart wordt de winnaar bekend gemaakt.