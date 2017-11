'Hij wilde als een kerel sterven, en dat heeft hij gedaan'

ASSEN - Verslagen en verdrietig wordt er gereageerd op het overlijden van drummer John Roffel van Mooi Wark. Ook in de band is het nieuws hard aangekomen.

"Ik werd vanmorgen uit mijn nest gebeld", vertelt bassist William Bossong van de band. "Ja, jeetje, man!""Maar aan de andere kant; wat fijn dat hij geen lijdensweg heeft gehad. Dat hij niet afhankelijk is geworden. Want dat wilde hij absoluut niet", vertelt Bossong."Hij zei, 'ik wil een beetje als een kerel sterven'. Nou, dat heeft hij gedaan."Uit het hele land stromen de reacties binnen. En dat waardeert de band enorm. "Ik wil iedereen heel graag bedanken voor alle berichten die we nu al van iedereen krijgen. Ik weet zeker dat John dat ook heel mooi had gevonden."Ruim een week geleden deed de band een oproep op social media aan fans om hun herinneringen aan John te delen met #Johnbedankt."We wilden hem daarmee een hart onder de riem steken en dat vond hij geweldig; al die berichtjes, foto's en bedankjes. Hij zei, 'hoe leuk is het wel niet om te lezen hoe leuk ik ben'", lacht Bossong."Blijf die herinneringen aan John delen", roept de zanger op. "Juist nu ook. Ik weet zeker dat de familie daar heel veel steun aan heeft."John Roffel was ongeneeslijk ziek. In september stopte hij met de band en dit weekend stond hij met zijn laatste krachten op Siepelrock om afscheid te nemen van zijn fans."De laatste keer dat ik John gezien heb, dronken we samen een biertje. En vier weken later wordt mijn drummer binnengerold in een rolstoel met zuurstof", vertelt Bossong over de snelle aftakeling van Roffel.Volgens de zanger was het afscheid van de fans afgelopen weekend heel speciaal voor John. "Hij zei tegen mij, 'ik heb intens genoten'. Een paar duizend man die dan speciaal voor Johnny komen. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Hij vond dat te gek!"John Roffel heeft zelf de stokjes overgedragen aan Dennis Hendriks die van 2005 tot 2009 ook bij de band drumde. "We gaan zeker door", vertelt Bossong. "Omdat Johnny dat ook wilde. Maar er komt nog een zware tijd aan."