Commissaris van de koning Jetta Klijnsma beëdigd

ASSEN - Jetta Klijnsma is vanmorgen op Paleis Noordeinde door koning Willem-Alexander beëdigd als commissaris van de koning.

Op 1 december begint Klijnsma aan haar nieuwe baan in Drenthe. Ze is geboren en getogen in Hoogeveen.Jetta Klijnsma (60) was eerder staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Kabinet Rutte II. Voor die tijd was zij onder meer actief als lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.