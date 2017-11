Rechtszaak dodelijke overval Gees is uitgesteld

ASSEN/GEES – De rechtszaak tegen vier mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de fatale overval in Gees wordt uitgesteld naar volgend jaar.

De rechtbank in Assen zou de zaak op 5, 7 en 12 december behandelen, maar het onderzoek is volgens een woordvoerder niet voor die tijd klaar.Bij de overval op 30 juni vorig jaar werden de 69-jarige Koert Elders en zijn vrouw thuis aan de Dorpsstraat overvallen door drie mannen. Zij drongen ’s ochtends vroeg de woning in, waren gewapend en eisten geld. De overval verliep zo gewelddadig dat Elders korte tijd later overleed. De daders gingen er met geld en sieraden vandoor.Van drie mannen van 28, 26 en 22 jaar uit Amsterdam en België is dna gevonden in de slaapkamer van het slachtoffer en op de tape, waarmee Elders was vastgebonden. De mannen zitten nog vast, maar zwijgen of ontkennen in Gees te zijn geweest. Een vierde man uit België wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de overval. Hij zit niet meer vast.Op verzoek van de advocaten van de hoofdverdachten doet het Nederlands Foresisch Instituut (NFI) aanvullend onderzoek naar het gevonden dna-materiaal. De advocaten willen dat wordt uitgezocht of de sporen van de drie ook in Elders’ huis kunnen zijn terechtgekomen via anderen, zonder dat de verdachten er zelf geweest zijn.Verder bepaalde de rechtbank afgelopen zomer dat meerdere getuigen moeten worden gehoord bij de rechter-commissaris. Onder hen ook twee rechercheurs, die mogelijk niet volgens de regels hebben gehandeld bij een getuigenverhoor op het politiebureau.Beide onderzoeken zijn nog niet afgerond en dat lukt ook niet voor begin december. Op 12 december wordt in een korte pro-formazitting de stand van zaken besproken.De rechtbank is nu van plan de zaak op 6, 8 en 9 maart volgend jaar inhoudelijk te behandelen.