Onbekende vrouw spreekt kinderen aan in Eelde

EELDE - In Eelde is onrust ontstaan over een onbekende vrouw die kinderen aanspreekt.

Via Facebook meldt een vader dat zijn dochter aan de Hooiweg werd benaderd door een vrouw met zwart haar. Ze reed in een donkere auto.De basisschool in Eelde, OBS de Westerburcht, heeft daarop een brief gestuurd naar alle ouders, meldt RTV Noord. "Vandaag hebben we contact gehad met de wijkagent over geruchten dat er sprake is van een volwassen persoon (in dit geval een vrouw) die kinderen aanspreekt. Gebleken is dat dergelijke signalen van meerdere kanten gemeld zijn bij de politie. Zij doen hier op dit moment onderzoek naar", aldus de schoolleiding.De politie laat weten dat er inderdaad meldingen zijn binnengekomen. "Op dit moment is het nog niet concreet genoeg om te waarschuwen voor een kinderlokker", zegt woordvoerder Anthony Hoogeveen.