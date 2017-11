Deel dit artikel:











Tv-persoonlijkheid Henny Huisman heeft eigen museum in Hoogeveen Henny Huisman in zijn museum (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

HOOGEVEEN - Surprise surprise! De Mini Playbackshow en de Soundmixshow. Wie is er niet mee groot geworden? De man achter deze programma's is natuurlijk Henny Huisman. Sinds vanmiddag heeft hij z'n eigen museum in Hoogeveen.

Geschreven door Ineke Kemper

Het museum, 'Henny Huisman in the picture', is een initiatief van Hans Jutstra. De twee zijn al meer dan tien jaar goede vrienden. Huisman heeft al een klein museum bij z'n eigen woning, maar Jutstra vond dat dat beter kon. Hij had nog wat ruimte over bij zijn bedrijf en dat is nu ingericht met spullen van Huisman.



'Heel trots op'

Henny Huisman zelf is in zijn nopjes met het museum. "Het begin was dat ik heel veel op zolder had en bewaarde, omdat ik het zonde vond om weg te doen. En nu je alles bij elkaar ziet is het wel wat. Ik ben er heel trots op."



Wat is er te zien?

In het museum zijn onder meer het decor van de Mini Playbackshow, een gouden plaat, twee gouden Televizierringgen en heel veel krantenknipsels te zien.



Voor jong en oud

"Het is eigenlijk voor iedereen." vertelt Jutstra. "De meeste mensen vanaf een jaar of dertig kennen Henny Huisman en z'n programma's, maar ook voor ouderen geeft dit veel herkenning." Huisman zelf is blij met het initiatief van de Hoogeveener. "Hij is trots op mij, maar ik ben ook hartstikke trots op hem."