'John Roffel was een beetje de vader van de band'

ASSEN - "Hij was lief, slim en aardig. Een supergast. Met John kon je ook andere gesprekken voeren. Hij was een beetje de vader van de band." Zo herinnert Hans de Jonge, onder andere betrokken bij de fanclub van Mooi Wark, zijn overleden vriend John Roffel.

Mooi Wark-drummer John Roffel overleden

Video: Herinneringen ophalen met John Roffel

'Hij wilde als een kerel sterven, en dat heeft hij gedaan'

In beeld: Emotioneel afscheid van John Roffel tijdens Siepelrock

John Roffel maakt zich op voor laatste keer Mooi Wark

De 54-jarige drummer van Mooi Wark is gisteravond na een kort ziekbed overleden. "Het is een moeilijke en bijzondere dag. Het komt allemaal zo snel, weet je wel. We hebben net het weekend kunnen verwerken met het afscheid van hem. Dan word je 's ochtends wakker en dan is-ie er niet meer. Het is gewoon heel snel gegaan allemaal", zegt De Jonge.De Jonge beaamt dat Roffel intens heeft genoten van zijn afscheid afgelopen zaterdag tijdens Siepelrock. "Hij had de hele avond een glimlach en genoot met volle teugen. Hij ging een beetje over de grens qua kunnen. Hij was natuurlijk al helemaal op. Maar om in zijn woorden te spreken: 'What the hell. Wat kan het schelen, ik slaap morgen wel een uurtje langer en dan ben ik er weer bij', weet je wel. Hij heeft het echt fantastisch gevonden, het was een heel bijzondere avond."Roffel heeft van alle aandacht genoten, vertelt De Jonge. "Ik weet nog dat ik werd gebeld door RTV Drenthe over een te maken portret van hem (dat morgenavond wordt uitgezonden, red.) voor het programma Djammen. Ik heb eerst de boot afgehouden, omdat hij best wel ziek was. Ik heb met hem overlegd en hij zei: 'Helemaal fantastisch. Dat gaan we doen. Wat een eer!' En dat kun je ook terugzien in het programma. Iedereen moet gewoon kijken morgenavond. Dit moet een kijkcijfersucces worden. Dat verdient-ie absoluut!"De Jonge besluit zijn verhaal vol herinneringen met zijn mooiste nummer van Mooi Wark:. "De zanger, Bert Koops, heeft dat geschreven voor zijn overleden moeder. John heeft daar aan meegewerkt voor zijn overleden vader. Het is een nummer met een boodschap. Marco Borsato zegt over dit nummer: 'Ik versta er geen ruk van, maar ik voel 'm wel'. Dat is een van de mooiste complimenten die je kunt krijgen."