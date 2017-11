Bewoners camping Anloo wachten op reactie van gemeente

ANLOO - De tien bewoners van camping Anloo hebben deze maand nog niets gehoord van burgemeester Piet van Dijk.

Ze zouden vandaag hun woning moeten verlaten of anders een dwangsom krijgen van 30.000 euro. Dat is voorlopig van de baan, maar officieel weten de bewoners van niets.Tien bewoners van chalets op het recreatiepark bij Anloo mogen niet meer permanent op het park wonen. De gemeente wil de permanente bewoning stapje voor stapje tegengaan, besloot ze in 2004. Aanvankelijk zou de gemeente na 1 april vorig jaar al een eerste groep van tien bewoners aanpakken. De groep maakte bezwaar en spande een rechtszaak aan tegen de gemeente. De rechter stelde de gemeente in haar gelijk.Vorige maand besloot de gemeente unaniem de dwangsommen nog een maand uit te stellen. Dit om politieke partijen de kans te geven om met de bewoners in gesprek te gaan. Ondertussen zijn vijf van de zes politieke partijen op bezoek geweest bij de bewoners. "We zijn blij met die gesprekken", zegt bewoner Bennie Roosien. "Maar daarna heb ik niets meer gehoord. Ik heb eergisteren maar een mail gestuurd naar de burgemeester met de vraag wat nu de bedoeling is. De gemeente zou ons ook nog in contact brengen met hulpverleners."Burgemeester Van Dijk zei tegen Dagblad van het Noorden dat bewoners hun woning niet meer op een specifieke datum hoeven te verlaten. "Maar een officiële bevestiging kregen de bewoners daar niet van", zegt SP-Statenlid Ko Vester. Morgen stapt Vester samen met campingbewoner René Seubring in de trein naar Den Haag om de zaak voor te leggen aan de Nationale ombudsman."De gemeente vergeet dat het om mensen gaat", zegt het Statenlid. "Politiek is meer dan alleen een beslissing nemen en ik vind dat de gemeente alsnog naar het menselijke aspect van de zaak moet kijken. Ik hoop dat de ombudsman de gemeente hier op wijst."In een schriftelijke reactie laat burgemeester Van Dijk weten dat de gemeente in gesprek is met de laatste individuele zaken. Hij schrijft per bewoner te kijken naar een passende oplossing. Ook wordt per geval gekeken wanneer de bewoner een dwangsom zou moeten betalen.Roosien is blij dat hij voorlopig nog geen dwangsom hoeft te betalen, maar maakt zich nog steeds zorgen. "De feestdagen komen er weer aan. Straks zitten we dan weer in de shit. Het zou mooi zijn als voor die tijd een oplossing wordt gevonden."