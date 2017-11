'Buitenlandse werknemers Bikkel Groep kregen stagevergoeding in plaats van loon'

HOOGEVEEN - Het Functioneel Parket vermoedt dat zo'n 400 werknemers met de Letse nationaliteit te maken hebben gehad met de fraudepraktijken van het detacheringsbedrijf Bikkel Groep uit Hoogeveen.

Wat voor een bedrijf is Bikkel Groep eigenlijk?

FIOD valt woningen en bedrijven van Bikkel Groep binnen

De FIOD startte een onderzoek na controle van de Belastingdienst, waarbij de Belastingdienst constateerde dat ze minstens een miljoen euro mis zijn gelopen door fraude bij Bikkel. Het bedrijf bedacht een constructie waarbij de Letse medewerkers in Nederland werden gedetacheerd en daar geen loon, maar een stagevergoeding kregen. Op die manier betaalden ze minder belasting.Masja Zwart van FNV Naleving kijkt of cao's worden nageleefd. Zij noemt het pure oplichting. "Ze verhuren mensen als uitzendkrachten en vragen van werkgevers een bedrag dat gelijkstaat aan een uitzendloon van 1.500 tot 1.800 euro per maand per werknemer. Wat ze vervolgens naar die werkgevers deden, was een onbelaste stagevergoeding uitkeren van 500 tot 700 euro per maand. Het verschil was dan voor Bikkel, is wat ik eruit opmaak."Volgens Zwart zijn er in Nederland nog veel meer constructies 'die op het randje liggen.' "Ik heb duizenden loonstrookjes, zowel Nederlandse als buitenlandse, bekeken en ik heb er misschien vijf gezien die in orde waren. Dan heb ik het echt over het naleven van cao, de premies en de belastingen."FNV wil de Letse medewerkers bijstaan, zodat ze het misgelopen geld kunnen claimen. De twee eigenaren van Bikkel Groep blijven de komende dagen nog vast zitten. Gisteren zijn ze opgepakt. Er is door de FIOD huiszoeking gedaan bij hun huizen en in bedrijfspanden. De twee worden verdacht van fraude.