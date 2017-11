Video: jonge das verrast boswachter Evert Thomas

Een leuke verrassing voor boswachter Evert Thomas. Een jonge das laat zijn kop zien op het moment dat de boswachter langs komt lopen.

Evert Thomas filmt een dassenburcht verderop. Hij denkt dat de gaten pal naast hem niet meer gebruikt worden, maar dan steekt een jonge das zijn kop boven de grond en kan hij hem vastleggen op beeld.Vorige week deelden we de beelden van een bever die met modder sjouwt. De video kun je hier terugzien.Heb je ook een leuk natuurfilmpje en wil je dat met ons delen? Dat kan via dit formulier of word lid van de Facebookgroep Jouw ROEG! en deel je video daar.