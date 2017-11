Recordaantal rivierprikken in Gasterense diep

GASTEREN - Het is een goed jaar voor de rivierprikken in het Gasterense diep. Onderzoekers vonden dit jaar het hoogste aantal larven ooit.

Onderzoekers van het visserij-instituut IMARES troffen 36 larven aan in hun monsters. Op basis daarvan schatten zij dat er tien- tot twintigduizend rivierpriklarven in het Gasterense diep zitten. ​In 2013 vond ook eenzelfde telling plaats.Het aantal rivierprikken in het Gasterense diep is bijzonder want de dieren zijn zeldzaam. Ze komen maar in enkele beken in Nederland voor. Rivierprikken zijn visachtige dieren die al miljoenen jaren bestaan. Ze hebben geen bek, maar een soort rasp.Rivierprikken houden van schoon en snelstromend water. Daarom zijn in het Gasterense diep 'drempels' van stenen geplaatst. Zo ontstaan kleine stroomversnellingen. Ook zetten de rivierprikken hun larven af op die stenen.De larven van de rivierprik leven op de bodem van beken. De volwassen dieren gaan naar zee. Na ongeveer twee jaar keren ze terug naar de beek om zich daar voort te planten. De volwassen dieren zuigen zich vast aan een vis en leven van het bloed van die vissen.