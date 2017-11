Droom komt uit voor Drentse muzikant Joost Dijkema

ROLDE - De uit Rolde afkomstige zanger en gitarist Joost Dijkema ziet komende zaterdag een droom in vervulling gegaan. Door het uitvallen van één van de acts op het TakeRoot Festival in Groningen, is Dijkema op het laatste moment toegevoegd aan het programma.

Sinds zijn zeventiende kijkt hij er eigenlijk al naar uit. Een plek op het festival met zijn favoriete muziek, de zogenoemde Americana. TakeRoot, het festival rond deze verzamelnaam van muziekstijlen, werd in 1998 voor het eerst georganiseerd. Toen nog in het evenementencentrum De Smelt in Assen. Sinds 2007 wordt het festival in De Oosterpoort gehouden.Dijkema is door de organisatie van TakeRoot gevraagd om de opengevallen plek van de Amerikaanse singer-songwriter John Murry in te nemen. Vanwege familieomstandigheden moest Murry afzeggen. "Ik had de programmeur van De Oosterpoort pas nog gevraagd of er binnenkort een plek voor mij was in een voorprogramma. Toen Murry wegviel, moest de programmeur direct aan mij denken", vertelt Dijkema aan RTV Noord De gitaarmuziek die Dijkema maakt, past uitstekend op het festival dat draait om Americana. "Ik put heel veel inspiratie uit die muziek", vervolgt de gitarist. "Uit de folk, de country en de blues, eigenlijk alles wat een beetje onder de verzamelnaam Americana valt."Bekijk hieronder de laatste aflevering van het RTV Drenthe-muziekprogramma Djammen , waarin Dijkema te gast is: