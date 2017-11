Aanpak Zwarte Dijkje Noordscheschut begonnen

NOORDSCHESCHUT - In Noordscheschut zijn de werkzaamheden aan het Zwarte Dijkje begonnen. En dat is voor de inwoners van het dorp reden voor een feest, want ze hebben de plannen voor de aanpak zelf bedacht.

John Stapel van de werkgroep is blij dat het zover is. "We hebben als dorp zelf heel veel initiatieven ontwikkeld en nu gaat het beginnen. Het was echt nodig in verband met verkeersveiligheid en wateroverlast. Alles wordt aangepakt.""Alles wat je ziet verandert", zegt Stapel. "Het asfalt wordt vervangen door klinkers, de stoep wordt opnieuw aangelegd en het plein bij de winkel wordt een soort groene brink. Het is een totale make over.""In totaal wordt ongeveer zeshonderd meter aangepakt. De overlast zal beperkt zijn, want er zijn twee omleidingsroutes", aldus Stapel.De aanpak van het Zwarte Dijkje is mede mogelijk door een financiële bijdrage van de provincie uit de regeling Vitaal Platteland. Volgend voorjaar moet alles klaar zijn.