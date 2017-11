Deel dit artikel:











Podiumplaats voor Dekker in slopende Koppenbergcross Jens Dekker (foto: familie Dekker)

VELDRIJDEN - Jens Dekker uit Fluitenberg is vandaag derde geworden tijdens de loodzware Koppenbergcross. Met een kasseienhelling van 18 procent, net voor de finish, moest hij Tom Pidcock en Eli Iserbyt voor laten gaan.

Geschreven door Karin Mulder

Iserbyt ging snel van start. Maar Pidcock en Dekker reden samen het gat naar de koploper dicht. In de finale bleek Pidcock de snelste. Hij finishte met een voorsprong van vier seconde op Iserbyt. Dekker moest op zijn beurt een gaatje van drie seconde laten vallen.



De cross van vandaag was voor Dekker de generale repetitie voor het EK van komend weekend in het Tsjechische Tabor.



Elite

De overwinning bij de eliterenners ging naar Mathieu van der Poel die zich na de finish kapot van z'n fiets liet vallen. De Britse Helen Wyman won de wedstrijd bij de vrouwen.