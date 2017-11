Deel dit artikel:











Museum Collectie Brands wil vleugels uitslaan naar Mensenpark Emmen Hank Peters van Museum Collectie Brands (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

NIEUW-DORDRECHT - Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht onderzoekt of het mogelijk is om een nieuw museum op te zetten in het Mensenpark in Emmen. Een tweede museum in de oude dierentuin biedt volgens het bestuur veel kansen.

Geschreven door Steven Stegen

Er is de laatste jaren veel gedaan om het museum, dat is opgebouwd rond de collectie van verzamelaar Jans Brands, te moderniseren. Toch loopt sinds 2014 het aantal bezoekers terug. "We zitten nu op zo'n drieduizend bezoekers, dat zijn er ooit vijfduizend geweest. We moeten constateren dat we hier toch op een wat minder toegankelijke plek zitten. Daarom lonken we naar Emmen", zegt voorzitter Hank Peters.



Tweede expositie

Het is niet de bedoeling om het complete museum te verhuizen, benadrukt Peters. "Jans Brands is hier geboren en opgegroeid en heeft in zijn boerderij de basis gelegd voor dit museum. Dat moet gewoon blijven. Maar in het Mensenpark zouden we prima een tweede expositie kunnen maken over het industriële erfgoed. Emmen is een belangrijke industriekern en hier is veel gebeurd in de afgelopen decennia."



Peters heeft nog niet becijferd wat de uitbreiding richting Emmen zou gaan kosten. "Zo ver is het nog niet. Maar het plan is wel al besproken met de gemeente en voor mijn gevoel is er ook daar enthousiasme. En ach, in het oude dierenpark staan nog genoeg gebouwen. Dus misschien valt het met de kosten wel mee."