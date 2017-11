Deel dit artikel:











Leraren basisonderwijs willen opnieuw actievoeren Leraren willen opnieuw actievoeren (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

DEN HAAG - Leraren in het basisonderwijs willen op korte termijn weer actie gaan voeren voor meer salaris en minder werkdruk. Mogelijk komen er nieuwe stakingen, lieten de bonden vanavond in een gezamenlijke verklaring weten. Het geld dat het kabinet uittrekt is onvoldoende, vinden ze.





Het kabinet wil het bedrag om de werkdruk te verminderen ieder jaar iets verhogen om aan het einde van de komende regeerperiode uit te komen op bijna een half miljard euro. Dat gaat de bonden veel te langzaam. Wat betreft de salarissen wil het kabinet niet verder gaan dan 270 miljoen euro. De leraren eisen 900 miljoen euro.



Begin oktober hielden de leraren al een landelijke staking. De actiebereidheid bleek groot: vrijwel alle basisscholen in het land bleven dicht en ongeveer 60.000 juffen en meesters kwamen naar het Zuiderpark in Den Haag om hun protest te laten horen. De onderwijsbonden komen morgenavond bijeen om hun strategie te bepalen. Bij het overleg zijn ook onder meer de PO-Raad, die de schoolbesturen vertegenwoordigt, en actiegroep PO in actie aanwezig.