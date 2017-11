Code Gorilla Emmen wint Social Impact Award

EMMEN - Code Gorilla uit Emmen heeft de Social Impact Award gewonnen.

Dat is een prijs voor een jong bedrijf dat niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk een rol van betekenis speelt.De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1250 euro en een coachingstraject ter waarde van 10.000 euro.Code Gorilla is een programmeersschool, waarin werkzoekende mensen in vier maanden tijd omgeschoold worden tot junior developer. Het is de bedoeling dat ze daarna aan de slag gaan in het bedrijfsleven.Vorig jaar ging de Award ook naar Emmen, namelijk naar Growing Workplace. Growing Workplace is een kleine coöperatie van tientallen zelfstandige ondernemers die samen een kantoorpand in Emmen gebruiken.