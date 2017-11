Wakker Emmen: Windmolenbouwers moeten genoegen nemen met minder rendement

EMMEN - Wakker Emmen wil dat het college van B & W vasthoudt aan de gemeentelijke eisen voor het bouwen van windmolens en niet toegeeft aan de wensen van ontwikkelaars Raedthuys en Yard om hogere molens te bouwen.

Raedthuys en Yard willen molens van 200 meter hoogte bouwen, terwijl de gemeente Emmen maximaal 149 meter toestaat. Maar volgens de windmolenbouwers zijn die niet rendabel.Door het conflict over de hoogte van de molens zijn gesprekken van de ontwikkelaars met omwonenden stilgelegd Volgens Wakker Emmen blijkt uit een deskundigentoets dat een hoogte van 149 meter wel degelijk haalbaar is. De windmolenbouwers moeten dan genoegen nemen met een rendement van 9 procent in plaats van 15 procent.