Drentse binnenstad moet compacter

ASSEN - De Drentse binnensteden moeten compacter worden om leegstand tegen te gaan en zo aantrekkelijker te worden voor het publiek. Hiervoor krijgen Hoogeveen, Emmen en Meppel alvast 7 miljoen euro van de provincie.

In schouwburg Ogterop in Meppel is vanmiddag een bijeenkomst waarin de kansen en de dilemma's voor de winkelgebieden besproken worden. Gedeputeerde Henk Brink: "Vandaag gaan we de tussenstand opmaken. Waar staan we precies, wat moet er nog gebeuren."Omdat er veel leegstand in de binnensteden is, moet het aantal vierkante meters winkeloppervlak omlaag. De binnenstad moet compacter worden. "En dat niet alleen, het moet ook gezelliger worden. Sommige dingen koop je via internet, dus als je iets in de stad koopt moet dat een meerwaarde hebben. Het gaat om een stuk beleving, als je gaat winkelen moet je er plezier aan hebben", aldus Henk BrinkTijdens de bijeenkomst wordt besproken waar de verschillende steden staan in het proces en waar tegenaan gelopen wordt. "We moeten het wiel in Emmen niet uitvinden als er in Hoogeveen al mee gereden wordt. De steden kunnen van elkaar leren."Brink benadrukt dat het niet simpel is om een binnenstad opnieuw in te richten. "Er is geen winkel hetzelfde. Is de winkelier eigenaar, of is er een vastgoedeigenaar? Wat is de bestemming van het pand, is de aanloopstraat wel geschikt om te wonen, of moet je iets met cultuur of horeca? Allemaal vragen waarmee je rekening moet houden."