Kunstproject Pixi bij Boomkroonpad vaker open

DROUWEN - De lichtjestentoonstelling Pixi gaat vaker open, omdat er veel belangstelling voor is. In de bossen bij het Boomkroonpad in Drouwen was de Pixi afgelopen weken te zien.

Op de woensdag en de zaterdag zijn er extra bezoekmomenten ingepland. Er worden geen extra dagen ingepland, om de rust in de natuur zoveel mogelijk te waarborgen.De Pixi is een kunstwerk van het kunstenaarscollectief WERC uit Groningen. Het is een digitaal organisme in de bossen bij Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen. Het kunstwerk is van oktober tot en met de kerstvakantie twee avonden in de week toegankelijk voor het publiek.Als in de herfst de nachten langer worden, ontwaakt de Pixi. In het duister van de Drentse bossen maken ze contact met hun soortgenoten en met de bezoeker. Met kleine lichtjes wijzen ze de weg.Het kunstwerk is gebaseerd op bestaande patronen in de natuur; de groepsintelligentie van een zwerm spreeuwen of vuurvliegjes. Hoe meer organismen aan de groep worden toegevoegd, hoe complexer de communicatie en samenwerking is.