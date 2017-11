Deel dit artikel:











Minder sportscholen in Drenthe Het aantal Drentse sportschoolvestigingen is afgenomen (foto: ANP Xtra/Roos Koole)

ASSEN - De hoogtijdagen voor sportscholen lijken voorbij. Het aantal vestigingen in Drenthe is in de afgelopen vijf jaar afgenomen met 12,7 procent, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel.





Gemiddeld nam het aantal sportscholen in ons land de afgelopen vijf jaar nog toe met 3 procent. Tussen 2008 en 2011 was er nog een toename van bijna 13 procent.



Bekijk de cijfers per provincie hieronder:





Grote ketens winnen het ten opzichte van zelfstandige sportscholen. Het aantal vestigingen van de twee grootste ketens, Basic-Fit en Fit For Free, steeg ook de afgelopen jaren nog hard. De grootste daling is te zien in de provincie Zeeland, met 28,6 procent. Maar dat het ook anders kan, bewijst onze buurprovincie Friesland. Daar steeg het aantal sportscholen juist, en wel met 56,3 procent.