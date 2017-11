Moeder Sharleyne blijft langer vastzitten

HOOGEVEEN - De moeder van de in 2015 overleden Sharleyne Remouchamps blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Assen bepaald.

De 37-jarige vrouw uit Hoogeveen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar 8-jarige dochter, die in de nacht van 8 juni 2015 van de tiende verdieping van de flat De Arend in Hoogeveen viel.Aanvankelijk besliste het Openbaar Ministerie dat er te weinig bewijs was om de Hoogeveense te vervolgen, omdat onduidelijk was of Sharleyne van de flat was gevallen, gesprongen of geduwd.Naar aanleiding van nieuw onderzoek is de 37-jarige vrouw op maandag 16 oktober opnieuw aangehouden . Ze wordt verdacht van moord of doodslag op Sharleyne en zit sindsdien vast. De raadkamer van de rechtbank spreekt van een ‘geschokte rechtsorde’ vanwege de ernst van de verdenking. Dat is reden de vrouw langer vast te houden. Dat het misdrijf waarvan ze wordt verdacht al meer dan twee jaar geleden is en het OM eerst niet genoeg aanleiding zag om haar te verdenken, verandert daar niks aan, aldus de raadkamer.Het gezin was al lange tijd bekend bij hulpverleningsinstanties in Hoogeveen. Die zouden zich te weinig om het meisje hebben bekommerd, oordeelden meerdere inspecties een jaar na dato. Er was veel strijd tussen de ouders, die niet meer samen waren.Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de betrokkenheid van de 37-jarige Hoogeveense dit jaar weer opgepakt in opdracht van het gerechtshof in Leeuwarden. Die bepaalde, nadat de vader van het meisje een procedure had aangespannen, dat het OM de vrouw strafrechtelijk moet vervolgen.Naar verwachting wordt over drie maanden een eerste zogenoemde pro-formazitting gehouden bij de rechtbank in Assen.