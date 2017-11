Verdachte moord Hoogeveense Djamila (12) langer in cel

ASSEN/HOOGEVEEN - De 46-jarige Hoogevener die wordt verdacht van het doden van de 12-jarige Djamila Marissen blijft in de cel.

De raadkamer van de rechtbank in Assen bepaalde dat hij negentig dagen blijft vastzitten.De man meldde zich zaterdagavond 14 oktober bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen. In zijn auto werd het lichaam van het meisje uit Hoogeveen gevonden.De man is inmiddels meerdere keren verhoord en werkt volgens zijn advocaat Fred Kappelhof mee met het politieonderzoek. Of zijn cliënt een bekentenis heeft afgelegd, wil de advocaat niet zeggen. De man wordt verdacht van moord, dan wel doodslag. Djamila Marissen was de dochter van zijn vriendin.