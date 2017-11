Stelling: Niet-rokers moeten drie weken extra vakantie krijgen

ASSEN - Werknemers die niet roken, zouden per jaar drie weken extra vakantie moeten krijgen. Daarvoor pleit longarts Pauline Dekker.

Hiermee reageert ze in het AD op een nieuwe maatregel van een Japans bedrijf, dat niet-rokers zes dagen extra vrij geeft per jaar.Volgens longarts Dekker moeten niet-rokers nog veel meer dan zes dagen extra vrij krijgen. "Je zou niet-rokers drie weken extra verlof moeten geven. Als je het naar buiten wandelen, sigaret oproken én weer naar boven lopen optelt, kost dat zeker zo’n 10 minuten per keer. Als je vier keer per dag gaat roken, betekent dat omgerekend voor een heel jaar drie weken extra pauze."Wat vindt u? Besteden rokers te veel tijd aan hun verslaving, en verdienen niet-rokers daardoor meer vakantiedagen? Of moeten niet-rokers dan zelf maar wat vaker af en toe een pauze inlassen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat jouw reactie achter.Gisteren was onze stelling: Mijn achterdeur staat meestal open . Een ruime meerderheid van 70,8 procent doet de achterdeur op slot. 29,2 procent laat de achterdeur meestal open. 2.411 mensen brachten hun stem uit.