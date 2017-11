'Slachtoffers van misstanden in het leger moeten zich melden'

HAVELTE - Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie roept slachtoffers van misstanden in het leger op zich te melden. In juli 2015 ging het mis in Havelte, toen vier soldaten gewond raakten tijdens een ontgroeningsritueel.

De nieuwkomers op de Johannes Postkazerne kregen emmers water met chloor over zich heen. Hierbij liep een van hen brandwonden op, twee anderen kregen ademhalingsproblemen en de vierde had last van prikkende ogen.De Volkskrant schrijft vandaag over drie militairen die bij hun eenheid in Schaarsbergen tijdens hun ontgroening zouden zijn gepest, mishandeld, aangerand en verkracht."Onacceptabel. Ik las het artikel en de rillingen gingen over mijn rug. Dit is niet defensie waardig", zei Visser. Volgens haar wordt de zaak verder onderzocht en zijn er ook al maatregelen genomen. Er is een aanklacht bij de marechaussee ingediend.De drie (ex-)militairen die in het artikel van de krant hun verhaal doen "verdienen alle ondersteuning die ze nu nodig hebben, want dit is iets wat je niemand toewenst". Als dit soort zaken zich voordoen, moeten slachtoffers zich melden en moet er opgetreden worden, aldus Visser.