Laura Dijkema is clubloos ondanks contract

VOLLEYBAL - Laura Dijkema uit Beilen speelt geen wedstrijden meer bij de Italiaanse club Igor Volley Novara, hoewel ze er nog wel een contract heeft. Ook doet de Beilense niet meer mee aan de trainingen.

Haar naam staat niet meer vermeld bij de spelersselectie op de website van de club, zo staat in het Dagblad van het Noorden te lezen.Volgens de algemeen directeur van de Italiaanse volleybalclub is aan het einde van vorig seizoen besloten het één en ander te veranderen aan het volleybalteam. Er kwam onder meer een nieuwe trainer, en ook is er een andere spelverdeelster aangetrokken.Voor Dijkema kwam het nieuws over de veranderingen binnen het team te laat. Eind mei zijn veel grote clubs voor het nieuwe seizoen al voorzien van een spelverdeelster. Ze staat daarom nog wel met een jaarcontract op de loonlijst van Igor Volley Novara.Momenteel houdt Laura Dijkema haar conditie op peil door te trainen op Papendal, waar het trainingscentrum voor topsporters zit.Dijkema wil momenteel niet reageren op de situatie.​