Begraven in Emmen wordt niet duurder (foto: Koen Suyk/ANP Xtra)

EMMEN - Begraven in de gemeente Emmen is sinds 2006 bijna 40 procent duurder geworden. De grens is nu bereikt, zo vindt het gemeentebestuur. Het college wil de tarieven bevriezen.

Geschreven door Steven Stegen

Wethouder René van der Weide is niet trots op de stijging. “We zijn nu een van de duurste gemeenten. Het moet niet zo zijn dat mensen nu uit kostenoverwegingen voor cremeren kiezen”, aldus de wethouder van Wakker Emmen.



In 2006 besloot de gemeente dat begraven kostendekkend zou moeten zijn. Sindsdien gingen de kosten rap omhoog, een effect dat versterkt wordt nu steeds meer mensen kiezen voor een crematie. De kosten van onderhoud van begraafplaatsen kwamen daardoor op een kleinere groep neer.



Waardig

Emmen gaat nu bekijken of het onderhoud van kerkhoven op een slimmere en goedkopere manier kan worden uitgevoerd. “Maar dat mag zeker niet ten koste gaan van de kwaliteit. Onze begraafplaatsen moeten er waardig uit blijven zien”, vindt Van der Weide.



Het college wil ook niet tornen aan het aantal begraafplaatsen. Dat zijn er nu 31, waarvan er 21 in gemeentelijk beheer zijn. Ook staat het gemeentebestuur welwillend tegenover de realisatie van een natuurbegraafplaats. Daarvoor is het Oeverse Bos in beeld.