Emmen wil meer inwoners op de fiets Het netwerk van fietspaden wordt op orde gebracht (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Inwoners van Emmen verleiden om vaker op de fiets te stappen. Dat is de uitdaging die wethouder Robert Kleine heeft opgepakt. Nu is Emmen nog een middenmoter als het gaat om gebruik van het stalen ros. “Fietsen moet weer vanzelfsprekend worden.”

Geschreven door Steven Stegen

Wethouder Kleine heeft de laatste tijd veel gesprekken gevoerd met fietsers. “Om te horen hoe ze tegen de huidige fietspaden aankijken. Waar ze het gevaarlijk vinden. Ik heb ook met brugklassers gepraat die net naar Emmen fietsen. Heel verhelderend allemaal.”



Het heeft geleid tot nieuw beleid, met een aantal peilers. Het hele netwerk van fietspaden moet op orde gebracht worden. Er moet meer ruimte komen voor fietsers en de veiligheid moet beter. Ook moet er meer aandacht komen voor fietsrecreatie.



Fietssnelwegen

Onderdeel van de plannen is ook om een aantal fietssnelwegen te bouwen. “Deels door bestaande fietspaden op te waarderen, maar ook door nieuwe gedeelten aan te leggen”, aldus de CDA-wethouder. “Maar dat is wel een zaak van de lange adem.”



Het is de bedoeling dat er snellere fietsverbindingen komen richting Klazienaveen, Nieuw-Amsterdam, Emmer-Compascuum en Odoorn.