Jodiumtabletten later bezorgd De jodiumtabletten worden op sommige plekken later bezorgd (foto: Harmke Mulder)

ASSEN - Een deel van de jodiumtabletten die de overheid verspreidt onder mensen die in de buurt van een kerncentrale wonen, vallen wat later in de brievenbus. Er is iets misgegaan bij het bedrijf dat de pakketjes verstuurt.

Een aantal mensen heeft de tabletten al wel ontvangen.



De pillen beschermen tegen het radioactieve jodium dat bij een ongeluk in een centrale kan vrijkomen. Dat kan vooral bij jongeren schildklierkanker veroorzaken. De tabletten zouden tussen 10 en 25 oktober worden bezorgd. Maar door de vertraging kan het tot 15 november duren voor ze op de mat vallen, meldt het ministerie van Volksgezondheid.



Kinderen en volwassenen

De tabletten worden gestuurd aan kinderen en jongeren die minder dan 100 kilometer van een centrale wonen. Volwassenen tot en met veertig jaar binnen een straal van 20 kilometer van een kernreactor krijgen ze ook.



Nederland telt nog maar één grote kerncentrale in vol bedrijf: die in Borssele. Maar omdat de centrale in het Duitse Emsland niet ver van de grens staat, loopt Drenthe ook gevaar als daar iets misgaat.