Koffiebekertjes van gebruikt wc-papier: Attero probeert het uit De proefinstallatie van Attero in Wijster (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Zo komt ons WC papier aan bij de rioolwaterzuivering (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Fijngemalen gebruikt wc-papier is de grondstof waar de micro-organismen zich helemaal vol van eten (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Business developer Marko Kwak van Attero (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Studenten Arjan Schepers van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Frank van der Donk van de Hanzehogeschool Groningen (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

WIJSTER - Koffie drinken uit een afbreekbaar bio-plasticbekertje gemaakt van gebruikt wc-papier? Het lijkt onmogelijk, maar bij afvalverwerker Attero in Wijster voeren ze een proef uit om dat mogelijk te maken.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

"In het wc-papier zit cellulose, papiervezel. Dat is om te zetten in suikers en dat is weer als grondstof te gebruiken om afbreekbare bio-kunststoffen te maken. Dat is simpel gezegd de proef die we momenteel uitvoeren", aldus Marko Kwak van Attero.



Micro-organismen doen het werk

Het wc-papier wordt bij de waterzuivering gefilterd en getransporteerd naar Wijster. "In een proefopstelling in onze fabriek gaat het in een autoclaaf, een soort oven om het materiaal zo geschikt mogelijk te maken voor de micro-organismen. Die doen eigenlijk het werk. In een reactorvat met die micro-organismen proberen we de optimale suikersubstantie te maken", legt Kwak uit.



Studenten petrochemie Arjan Schepers van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en

Frank van der Donk van de Hanzehogeschool Groningen zijn continue bezig het proces te monitoren en te verbeteren. Daarvoor stellen ze de machines in de proefopstelling bij en

gebruiken ze verschillende zeefprocessen.



Poly Lactic Acid

Schepers laat vier potjes zien van begin- tot eindproduct. Dat lijkt op een bruingrijze smurrie tot een groengeel heldere vloeistof, die een beetje doet denken aan frituurvet. Het is een soort dik suikerwater.



Dat suiker, het 'Poly Lactic Acid', oftewel PLA, is uiteindelijk weer de grondstof voor afbreekbare bio-plastic producten: denk aan draad voor een 3D-printer, maar ook aan wegwerpbestek, boterhamzakjes en dus...koffiebekertjes.



Suiker terug naar de voedselketen

"Er bestaan nu ook al afbreekbare bio-plastics, die worden vaak gemaakt met suikers uit rietsuiker of mails. Dan gebruik je veel voedsel om kunststof te maken. Als onze proef slaagt dan hebben we een manier om met hele laagwaardige grondstof, in plaats van hoogwaardige grondstof, bio-plastics te maken. Dan kan de glucose van het rietsuiker en mais gebruikt worden voor voedsel in plaats van gebruiksvoorwerpen", besluit Kwak.