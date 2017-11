Deel dit artikel:











Cel geëist tegen drugsdealer met wapens uit Nieuw-Buinen Tegen de drugsdealer is een celstraf geëist (foto: Wolter Klok / RTV Drenthe)

ASSEN/NIEUW-BUINEN - Voor het handelen in ghb, speed en xtc en het bezit van twee wapens eiste het Openbaar Ministerie vandaag acht maanden cel tegen een 22-jarige man uit Nieuw-Buinen. Zes maanden daarvan zijn voorwaardelijk.

In een proeftijd van twee jaar moet de man afkicken in een verslavingskliniek, vindt de officier van justitie. Volgens haar heeft de man met de drugshandel tussen begin februari en eind april vorig jaar ruim 11.000 euro verdiend. Ze eist dat hij die illegale winst terugbetaalt aan de staat.



Zeven jaar dealen

De man werd op 27 april vorig jaar in Nieuw-Buinen met de auto aan de kant gezet door de politie vanwege een verkeerscontrole. In zijn auto werden ghb, speed en xtc-pillen gevonden. Hij bekende dat hij al zeven jaar in drugs handelde, zelf zwaar verslaafd was en graag wilde stoppen.



Sinds februari handelde hij veel meer, omdat hij geen werk meer had en geen geld meer verdiende. De man had een paar jaar een goede baan, maar raakte die kwijt toen hij met een burn-out thuis kwam te zitten. Om geld te verdienen, ging hij tijdens zijn werkloosheid flink meer verkopen. Hij had zo’n veertig klanten en bracht de drugs rond in zijn auto.



Pistool

Na een paar dagen in de cel werd hij op 9 mei in Emmen weer betrapt met speed en xtc op zak. Op 13 juni vond de politie na een tip een balletjespistool van de man in het huis van zijn moeder in Emmen. “Het lijkt een onschuldig ding, maar als je er een bank mee binnenloopt, krijg je een flinke stapel geld mee”, zei de officier van justitie om aan te geven hoe erg het wapen op een echt pistool lijkt.



Op 20 augustus betrapte de politie de Nieuw-Buiner weer met drugs in de auto in Emmen. Hij had toen ook een stroomstootwapen. In de rechtszaal verklaarde hij dat hij dat had om zichzelf te beschermen. De man wordt ook verdacht van het verhandelen van onderdelen van een gestolen auto.



Inmiddels gebruikt de man naar eigen zeggen alleen in het weekend nog drugs. “U bent nog jong en moet eigenlijk helemaal van die rommel af”, zei een van de rechters. De man wil dat zelf ook en wil daarom ook behandeld worden.



Op 16 november doet de rechtbank uitspraak.