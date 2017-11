Deel dit artikel:











Callcenter agent M/V

Voor een callcenter in Emmen zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s die worden ingezet op outbound projecten. Je start je functie met een korte en intensieve trainging waarin je wordt voorbereid op het echte werk, je leert veel over communicatie, de producten en het bedienen van de systemen. Daarna ga je zelfstandig telefonisch klanten benaderen en adviseren op met name het gebied van energievoorzieningen.

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 32 uur per week.



Toelichting dienstverband: Je start met een korte intensieve trainging waarin je wordt voorbereid op het echte werk. Energieke en motiverende werksfeer, leuke collega's, een goed basissalaris en zeer aantrekkelijke bonussen



De werklocatie is EMMEN.



Eisen: Full-time beschikbaar (32 u/w) Mogelijke werktijden (je kunt je eigen werktijden bepalen) maandag t/m vrijdag 9:00 – 21:00 zaterdag 10:00 – 15:00; zeer communicatief vaardig; overtuigingskracht en doorzettingsvermogen; een echte winnaarsmentaliteit.



Geïnteresseerd? Stuur een mail met cv en korte motivatie naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 5300017