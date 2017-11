Stad Groningen betaalt geen twaalf miljoen voor vliegveld

EELDE - De stad Groningen komt niet met de gevraagde twaalf miljoen euro voor Groningen Airport Eelde over de brug.

Bronnen bevestigen aan RTV Noord dat de Groninger wethouder Joost van Keulen de gemeenteraad volgende week voorlegt een lager bedrag te investeren. Het zou gaan om een substantiële bijdrage van enkele miljoenen, maar niet om de volledige twaalf miljoen waar de gemeente als aandeelhouder voor staat.Daarbij komt in het voorstel te staan dat de gemeente af wil van de aandelen in het vliegveld. Daarmee maakt de stad duidelijk dat dit de allerlaatste keer is dat er geld richting het vliegveld gaat.Voor de noodlijdende luchthaven ligt een toekomstplan klaar waarvoor 46 miljoen euro nodig is. De aandeelhouders zouden dit bedrag samen moeten ophoesten. Assen, Tynaarlo en de provincies Groningen en Drenthe hebben al besloten bij te dragen. Onduidelijk is wat het voor de toekomst van Eelde betekent nu de stad niet het volledige bedrag investeert. Het is aan de aandeelhouders om de gevolgen te beoordelen.