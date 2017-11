Zanger Rik Vinke genomineerd voor drie muziekprijzen

SCHOONEBEEK - Zanger Rik Vinke (18) uit Schoonebeek is genomineerd voor maar liefst drie prijzen van de Dutch Country Music Association (DMCA). Dat is een organisatie die zich inzet voor de countrymuziek in ons land.

Vinke kreeg nominaties in de categorieën Beste zanger van het jaar, Beste album van het jaar en Meest belovende nieuwkomer van het jaar.Op 25 november wordt het DMCA Award Gala gehouden in Leerdam. Dan wordt bekend of Vinke de prijzen in de wacht sleept. Vinke presenteerde afgelopen juli zijn debuutalbum Forged in fire. In 2016 won hij het Drèents Liedtiesfestival met het nummer Eem lös van alles.Rik Vinke is niet de enige met nominaties op zak. Zanger Gerard Bierman uit Meppel sleepte twee nominaties in de wacht, in de categorieën Zanger van het jaar en Album van het jaar.Het zangduo John en Nienke Geuzinge uit Bovensmilde is genomineerd in de categorie Duo/trio van het jaar. John sleept ook de nominatie voor Beste instrumentalist in de wacht.De Drents-Groningse band Stringtime heeft een nominatie te pakken in de categorie Akoestische band van het jaar. De band Zingga is genomineerd in de categorie Elektrische band van het jaar.