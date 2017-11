Taakstraf voor uitkeringsfraude

ASSEN - Een 60-jarige vrouw uit Assen moet 140 uur taakstraf uitvoeren voor uitkeringsfraude. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. Ook legde de rechter drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf op.

De vrouw bleef na haar scheiding in 2005 samenwonen met haar ex-man. Dit gaf ze alleen niet door aan de uitkeringsinstantie. Zo ontving ze ruim tien jaar lang meer geld dan zou moeten.Bij de politie bekende de vrouw, maar in de rechtbank ontkende ze het hele verhaal. De ex-man van de vrouw was ook verdachte. Hij zou geprofiteerd hebben van het onterecht verkregen geld. Dit vond de rechtbank niet bewezen en hij werd vrijgesproken.