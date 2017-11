Deel dit artikel:











'Niet alleen strikes, ook de topografie van de baan is belangrijk' Nicole Sanders is klaar voor het WK in Las Vegas (foto: RTV Drenthe/ Marjolein Lauret)

EMMEN - Nicole Sanders heeft deze ochtend het bowlingcentrum van haar vader voor zich alleen. Ideaal om zich in alle rust voor te bereiden op de wereldkampioenschappen bowlen in Las Vegas, eind november.

Geschreven door Marjolein Lauret

"Dit is mijn beste seizoen ooit", vertelt Sanders. Ze haalde vorig week nog een zilveren medaille op het Europees Kampioenschap. "Maar Las Vegas is wel andere koek", lacht ze. "Hier in Emmen liggen tien banen, in Las Vegas liggen er links en rechts van mij 32. Ik ben een keer eerder in Las Vegas geweest voor een WK en het is echt gigantisch!"



Topografie

Bowlen draait niet alleen om strikes. "Winnen is afhankelijk van zoveel factoren. Zo is de topografie van de baan erg belangrijk." Topografie? "Wij krijgen een dag van te voren een soort kaart van de banen in Las Vegas. Daarop zijn rode en blauwe vlakken te zien. Het rood geeft aan dat de baan beschadigd is, blauw is onbeschadigd. Het is dus de bedoeling dat je vooral op het blauwe vlak gooit."



Mental coach

Banen, topografie en Amerika zijn externe factoren. Het is inmiddels haar derde wereldkampioenschap. Hoe staat het met de zenuwen? "Ik heb het afgelopen jaar een mental coach gehad. Ik ben in mijn hoofd sterker dan ooit, dus kom maar op!"



Op 21 november stapt Nicole met zes bowlingballen op het vliegtuig. Op 4 december is het toernooi afgelopen.