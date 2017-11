Deel dit artikel:











'Steeds meer nachtvlinders uit het zuiden' De opkomst was een beetje karig tijdens de nachtvlindernacht (foto: RTV Drenthe)

De dagen worden korter. Dat betekent dat de nachtvlinders tevoorschijn komen. Dit is het moment om herfstuilen en wintervlinders te zien.

De Natuurvereniging Zuidwolde heeft onlangs een nachtvlindernacht georganiseerd. Tijdens die nacht werden gegevens verzameld voor de nachtvlinderatlas, die over enkele jaren uit moet komen.



Wit laken

Om de nachtvlinders te lokken wordt gebruik gemaakt van een laken en een felle lamp. Het licht trekt de vlinders aan en door het laken kun je ze goed bekijken. Nachtvlindervanger Theo Bakker zat de hele avond in de koud te wachten op vlinders, maar de 'opkomst' viel nogal tegen.



"Het was heel karig, we hadden veel meer soorten verwacht. Er zijn namelijk wel dertig tot veertig soorten te vinden", vertel Bakker. Nachtvlinders die zich wel lieten zien, waren de wachtervlinder, de bosbesuil en de geelbruine herfstuil.



Meer soorten door klimaat

Door de klimaatverandering zijn er in Nederland juist meer verschillende soorten te ontdekken. Nu het in Nederland iets warmer is, komen vlinders uit het zuiden van Europa met de warme wind mee.



Bakker: "De laatste weken heeft de wind relatief vaak uit het zuiden gewaaid, dus zijn er veel soorten meegekomen. Het zijn voor Nederland bijzondere soorten die je hier normaal gesproken niet zo maar tegenkomt."