Onderzoek naar explosieven op Veemarktterrein Assen

ASSEN - Op het Veemarktterrein in Assen is vanmorgen onderzoek gedaan naar explosieven. Onder de grond liggen mogelijk nog niet ontplofte kogels en granaten.

Een aannemer die gespecialiseerd in het opsporen van niet ontplofte munitie reed vanmorgen met een speciaal voertuig met rupsbanden over het terrein heen. De bestrating is verwijderd, zodat de sensoren die op een karretje achter het voertuig zijn bevestigd ongeveer vier meter de diepte in kunnen kijken."Het zijn een soort metaaldetectoren", legt Tommie van Disseldorp uit. Hij zit aan het stuur van het wagentje met naast zich een groot computerscherm. "Hierop zie je waar ik heb gereden in het groen en alle verstoringen in de grond zie je als rode en blauwe stippen."De informatie wordt naar het hoofdkantoor van de aannemer in Schijndel gestuurd. "Daar wordt bekeken of er verdachte zaken in de grond zitten." De kans dat er echt explosieven liggen, wordt door de gemeente Assen als klein ingeschat. Op het Veemarktterein in Assen wordt volgend jaar gestart met de bouw van 67 huizen . De grond moet dan vrij zijn van eventuele explosieven.Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd rond het Veemarktterrein zwaar gevochten tussen de geallieerden. Na de strijd werd niet gebruikte of niet ontplofte munitie in het Kanaal gedumpt. Mogelijk werd het ook begraven op het Veemarktterrein, dat toen een weiland was. In het Kanaal werden afgelopen zomer nog resten van fosforgranaten gevonden bij baggerwerkzaamheden.