Celstraf voor ex-directeur na fraude bij IT-bedrijf uit Assen

ZWOLLE - De voormalige directeur van het IT-bedrijf Blencom uit Assen is vandaag veroordeeld tot twee jaar cel voor fraude. Middels valse facturen werd de fiscus voor 800.000 euro opgelicht.

De 47-jarige Richard G. uit Norg gaf volgens de rechtbank in Zwolle niet alleen leiding aan het bedrijf, maar ook aan de fraude.Tussen 2009 en 2013 werden stelselmatig facturen opgegeven waarin de geïnde BTW weggemoffeld was. Het geld dat Blencom had moeten afdragen aan de Belastingdienst, werd zo gehouden. Na een tip kwam de FIOD de fraude op het spoor.De ex-directeur schoof de verantwoordelijkheid tijdens de zitting twee weken terug van zich af. Niet hij, maar de administrateur binnen het bedrijf zou de facturen vervalst hebben. Dat werd niet geloofd door de rechters.De rechtbank veroordeelde ook deze administrateur, de 50-jarige Patrick W. uit Meppel. Gezien zijn ondergeschikte rol kreeg hij drie maanden cel voorwaardelijk en een werkstraf van 180 uur opgelegd. De ex-directeur kreeg dezelfde straf als twee weken terug al door het Openbaar Ministerie was geëist. De administrateur kreeg de geëiste drie maanden cel voorwaardelijk, maar de geëiste werkstraf lag met 240 uur wat hoger.