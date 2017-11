Deel dit artikel:











Dit is waarom we van de herfst houden Waterpret in de herfst. Foto: Instagram/@kaatje9

De herfst is misschien wel het meest kleurrijke seizoen van het jaar. Vallende bladeren in felle kleuren en tamme kastanjes in het bos en prachtig weer om de natuur in te gaan. Dit is waarom wij van de herfst houden.