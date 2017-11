Bikkel: Het is een drama voor het bedrijf

HOOGEVEEN - Bikkel Groep gaat gewoon verder met zijn werkzaamheden, dat laat het detacheringsbedrijf weten nadat afgelopen dinsdag de twee directeuren van Bikkel werden gearresteerd. Ze worden gezien als hoofdverdachten in een fraudezaak.

Bikkel zou vierhonderd Letse werknemers geen loon hebben betaald, maar een stagevergoeding en zou zo 1 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken. Jan Medendorp, woordvoerder van het bedrijf, zegt dat de inval hard aangekomen is. "Het is een drama voor het bedrijf. Iedereen schrikt zich het hommeles."Volgens Medendorp gaat de vermeende fraude om activiteiten die zeker drie jaar geleden hebben plaatsgevonden. "Er zijn in het verleden Letse werknemers gedetacheerd. De FIOD vermoedt dat dat niet volgens de goede constructie is gebeurd. Het is een vermoeden. Voor de duidelijkheid: die samenwerking met die Letse werknemers is van een paar jaar terug. Het is drie jaar geleden dat de laatste Let begeleid is. Op dit moment leidt dat tot onderzoek.""En wat versta je onder fraude?", vervolgt Medendorp. "De regeling die toegepast is, had volgens de FIOD een andere regeling moeten zijn dan die toegepast is. Daar is onduidelijkheid over. Het gaat om de toepassing van de regeling, dat is het verhaal."Bikkel Groep heeft meerdere bedrijven. Medendorp bevestigt dat twee of drie bedrijven van Bikkel Groep wordt onderzocht. "De rest van de bedrijven werken gewoon door. Die worden ook in de gelegenheid gesteld door het Openbaar Ministerie om gewoon hun verplichtingen jegens toeleveranciers, werknemers en klanten na te komen. Het is heel vervelend, maar de wereld draait door."Medendorp zegt dat er momenteel een bepaalde sfeer hangt. "Iedereen is wel een beetje gespannen. Wat is er in het verleden fout gegaan en wat heeft dat voor consequenties? Maar het bedrijf draait gewoon door en iedereen krijgt gegarandeerd geld. Ik hoop dat dat onderzoek naar het verleden snel afgelopen is en dat de zaak opgelost kan worden."