Arrestaties na vondst drugslab in boerderij in Zuidwolde Het drugslab in Zuidwolde (foto: Politie Oost-Nederland)

ZUIDWOLDE - De politie heeft dinsdag in een boerderij aan de Leeuwveenseweg in Zuidwolde een drugslaboratorium opgerold. In het lab werd amfetamine en xtc gemaakt.

Geschreven door Margriet Benak

Er zijn drie mannen opgepakt. Het gaat om twee mannen (28 en 56 jaar) uit Arnhem en om een 41-jarige man uit Wageningen. Het drietal werd dinsdag op heterdaad betrapt op het maken van drugs. Dat gebeurde in twee verschillende ruimtes.



Geld en wapens

Verder heeft de recherche bij huiszoekingen in Arnhem en Wageningen, en ook bij verdere doorzoeking van de boerderij, een hoeveelheid geld, sieraden en wapens gevonden. Het gaat om onder meer een machinegeweer en een stroomstootwapen. Of in de boerderij ook een voorraad drugs lag, kan de politie niet zeggen.



Drugshandel in Duitsland

Het drietal kwam bij de recherche Gelderland-Midden in beeld na een verzoek van de autoriteiten in Duitsland. Ze werden verdacht van betrokkenheid bij de handel in harddrugs. Uiteindelijk leidde het spoor naar de boerderij in Zuidwolde, waar het drugslaboratorium werd gevonden.



De recherche doet nog verder onderzoek naar de exacte rol van het drietal in deze drugszaak, of er meer betrokkenen zijn en of de eigenaar van de boerderij, die het pand verhuurde, wist wat er in de boerderij gebeurde.