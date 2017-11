'Een baan in de techniek is grootste kans om werkloosheid te voorkomen'

Deel dit artikel:











Werkzoekenden op de techniekdag in Emmen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Mensen met twee rechterhanden waren vandaag van harte welkom in Emmen tijdens de dag van de techniek. In die sector zitten ze namelijk te springen om personeel. Er loopt nu een speciaal project om werklozen om te scholen.

Ongeveer vijfhonderd werkzoekenden waren vandaag in Emmen op jacht naar een baan.



Motivatie

De meeste van hen hebben geen technische achtergrond. Toch maakt dat werkgevers niets uit, want als je een beetje handig bent, kun je je prima laten omscholen. "Ik denk dat wel 70 procent geschikt zou zijn. Als de motivatie en wil er maar is. Met een stukje gezond verstand kom je al heel ver", zegt Albert-Jan Kamping.



Hij is projectleider van SealteQ en benadrukt dat begeleiding is wat nieuwe mensen nodig hebben. "Veel mensen weten niet wat het inhoudt. Diegene die er instappen hebben geen begeleiding. Een goed stukje begeleiding is het halve werk, zeg maar."



Schoolbanken

Iemand die al succesvol een carrièreswitch heeft gemaakt, is de 41-jarige Willie Sagel uit Schoonoord. Een paar jaar geleden raakte hij z'n baan in de detailhandel kwijt. Hij besluit om weer de schoolbanken in te gaan, voor een opleiding tot elektromonteur. "Dat is heel pittig, omdat je zoveel ouder bent. Je hebt een gezin en als je 's avonds naar school moet, is dat pittiger dan als je jong bent, op school zit en er dagelijks mee bezig bent."



Z'n nieuwe baan bevalt goed en Sagel gaat er vanuit dat hij dit werk tot z'n pensioen kan doen. "Ja zeker, omdat er heel veel vraag naar is. Het werk wat ik nu doe, kan niet door de automatisering worden overgenomen. Dit werkt zal altijd blijven."



Werkloosheid voorkomen

Dat bevestigt ook Dennis van 't Hull van het UWV. "Een baan in de techniek is op dit moment de grootste kans om werkloosheid te voorkomen. Kijk naar de installatiebranche, het loodgieterswerk en de installatiemonteurs. Daar is een schrijnend tekort aan en daar leiden we graag mensen voor op."