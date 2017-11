Deel dit artikel:











Half jaar cel geëist tegen vermeende Roemeense inbreker

ASSEN/MANTINGE – Tegen een 42-jarige man uit Roemenië eiste de officier van justitie vandaag een half jaar cel voor vijf inbraken in Mantinge en Vlagtwedde.

In juli vorig jaar zou hij daar met twee andere Roemenen hebben ingebroken in vijf schuren en duur gereedschap, zoals bladblazers en kettingzagen hebben gestolen.



Zeventien inbraken

De drie werden vorig jaar zomer opgepakt voor zeventien inbraken in Drenthe en Groningen, waarbij dure apparaten werden buitgemaakt. Onder de gedupeerden waren mechanisatiebedrijven uit Klijndijk en 2e Exloërmond, die de beelden van de inbraken op internet zetten in de hoop de daders te vinden.



In twaalf gevallen vond het Openbaar Ministerie dat er te weinig bewijs was om het trio ervoor te vervolgen. De mannen verklaarden niks bij de politie en een groot deel van de buit was verdwenen.



Huisje in Schoonloo

In het vakantiehuisje in Schoonloo, waar de drie verbleven, werden wel wat gestolen spullen gevonden. In combinatie met de gegevens van een zender onder hun auto, waaruit bleek dat ze tijdens de inbraken in Mantinge en Vlagtwedde in die dorpen waren, zijn die vijf misdrijven volgens het OM wel te bewijzen.



De twee andere Roemenen zijn in november vorig jaar al veroordeeld tot vijf maanden cel. De rechtbank beslist over twee weken welke straf de derde verdachte krijgt. De drie zijn inmiddels allemaal terug naar Roemenië.