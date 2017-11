Deel dit artikel:











Eis: werkstraf voor aanranding en mishandeling in Emmen Werkstraf geëist voor aanranding en mishandeling (foto: pixabay.com)

ASSEN/EMMEN - Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 120 uur werkstraf, waarvan zestig uur voorwaardelijk tegen een 41-jarige man uit Emmen. Hij heeft volgens het OM een vrouw aangerand en een andere vrouw mishandeld.

Het laatste gebeurde op straat in Emmen in februari dit jaar. De verstandelijk beperkte man verblijft, na een eerdere veroordeling, in een instelling voor begeleid wonen. Daar werd hij naar eigen zeggen vaak gepest en uitgescholden. Op 1 februari gebeurde dat opnieuw en sloegen bij hem de stoppen door: hij viel op straat een scheldende medebewoonster aan, gooide haar op de grond en schopte haar.



Aanranding?

In juli vorig jaar zou hij een vrouwelijke kennis tijdens een ruzie bij haar borsten en billen hebben gepakt. Aanranding, vindt de officier van justitie. Het slachtoffer was volgens haar extra kwetsbaar, omdat ze in het verleden slachtoffer is geworden van mensenhandel.



De advocaat van de Emmenaar vindt dat de Emmenaar moet worden vrijgesproken van de aanranding, omdat er behalve de verklaring van de vrouw geen bewijs is.



Behandeling

De officier wil dat de man doorgaat met de behandeling die hij kreeg opgelegd nadat hij in 2014 werd veroordeeld voor het versturen van een pornografisch filmpje naar een 11-jarig meisje. “De maatschappij is erbij gebaat dat hij hulp krijgt”, zei ze tijdens de rechstzaak. Ze noemde de Emmenaar een kwetsbare man.