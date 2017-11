Deel dit artikel:











'Museum De Buitenplaats moet gemeentelijk Cultureel Erfgoed worden' Museum De Buitenplaats in Eelde (foto: Google streetview)

VRIES - D66 in de gemeente Tynaarlo wil dat het college van B & W Museum De Buitenplaats in Eelde aanmerkt als gemeentelijk Cultureel Erfgoed.

Volgens de partij neemt Museum De Buitenplaats een bijzondere positie in, in het culturele veld, en trekt het veel toeristen. Bovendien is het een beeldbepalend pand in het centrum van Eelde, aldus D66.



De provincie Drenthe heeft Museum De Buitenplaats bestempeld al een museum van 'Provinciaal Belang' en voor een periode van vier jaar een subsidie van 100.000 euro per jaar toegekend.



Als de gemeente Tynaarlo het museum aanmerkt als gemeentelijk Cultureel Erfgoed is volgens D66 de kans groter dat De Buitenplaats ook in de toekomst geld van de provincie krijgt.