Deel dit artikel:











Man uit Norg wil schoon schip maken, officier eist 240 uur werkstraf De man brak onder meer in een kerk (foto: Pixabay.com)

NORG - Een 35-jarige man uit Norg moest vandaag voor de rechtbank verschijnen voor twintig strafbare feiten. De officier eiste tegen de man 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar.

De man werd opgepakt voor een benzinediefstal en besloot schoon schip te maken en ook andere strafbare feiten te bekennen.



Drank en drugs

Zo stal hij onder andere gereedschap uit een bedrijfsauto van de woningbouw in Leek, brak hij in datzelfde dorp in bij een kerk en nam hij bij een bekende een televisie mee. Hij pleegde de diefstallen omdat hij het geld nodig had voor drank en drugs.



Schoon schip

De officier hield in de strafeis rekening met de open houding van de verdachte, zowel bij de politie als tijdens de zitting. Ook de advocaat benadrukte dit: "Hij kwam zelf met strafbare feiten die hij heeft gepleegd, zonder dat de politie dat wist." Zelf zegt de man: "Ik ben er klaar mee en dat is ook de reden dat ik schoon schip wil maken."



De officier wil ook dat de man 4000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.