Archeologische Werkgroep: Meppel pas op je schatten in de ondergrond

MEPPEL - Archeologische vondsten in Meppel. Ze zijn er in de afgelopen jaren veel geweest. Maar te vaak zijn ze door slopers vernield. En dat moet niet weer volgens de Archeologische Werkgroep Meppel.

Over een tijdje gaat opnieuw de slopershamer in een pand in Meppel. Het voormalige pand van Boom Uitgevers aan de Groenmarkt en de Kromme Elleboog gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor onder andere appartementen.Maar onder dit pand moeten volgens de Werkgroep resten te vinden zijn van bebouwing uit de twaalfde eeuw. Het ontstaan van Meppel, zegt Siem Willems van de Werkgroep. "Er hebben op deze plek zeven boerderijen gestaan. We hebben hier in de buurt veel scherven gevonden. Dit is de plek van de twaalfde-eeuwse boerderij Woltingehuis."In het verleden is er volgens Willems veel verloren gegaan door te enthousiaste slopers en door onoplettendheid van de gemeente Meppel. En dat moet op deze plek in de binnenstad niet gebeuren.Een professioneel bedrijf gaat na de sloop van de panden kijken of ze wat kunnen vinden. Maar dat is te laat volgens de Archeologisceh Werkgroep Meppel. De Werkgroep doet een oproep aan de gemeente om bij de sloop een professionele archeoloog mee te laten kijken. Daarmee kan worden voorkomen dat een sloper de zaak vernielt. "Er is in het verleden al te veel verloren gegaan op deze manier."Om niet te veel tijd te verliezen doet Willems een voorstel. "Begin al vast met onderzoek op de plek waar nu een binnenplaats is. Die plek is nog niet kapot gemaakt. Dan weet je in ieder geval of er wat zit."