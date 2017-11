Jozias van Aartsen wordt waarnemend burgemeester van Amsterdam

AMSTERDAM - Waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen wordt per 4 december waarnemend burgemeester van Amsterdam.

Van Aartsen werd halverwege oktober door Het Parool genoemd als mogelijke opvolger van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan. De Provincie Noord-Holland bevestigt dat Van Aartsen waarnemend burgemeester wordt.Van Aartsen werd in april waarnemend commissaris van de koning in Drenthe, nadat Jacques Tichelaar aftrad. In Amsterdam volgt hij Kajsa Ollongren op. Zij was tot voor kort waarnemend burgemeester van Amsterdam. Zij is nu minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier in het nieuwe kabinet van Mark Rutte.De vervanger van Van Aartsen als commissaris van de koning in Drenthe is Jetta Klijnsma. Zij begint op 1 december aan haar nieuwe baan. Gisteren werd ze beëdigd door koning Willem-Alexander.