Werkgelegenheidsproject Vierkant voor Werk omgedoopt in Dutch Techzone Wethouder Bouke Arends van Emmen geeft uitleg over de nieuwe naam (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

HOOGEVEEN - Dutch Techzone. Dat wordt vanaf 1 januari de nieuwe naam van het plan waarin overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samenwerken om de economie in Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg aan te jagen. Het project startte als Vierkant voor Werk.

Geschreven door Steven Stegen

De nieuwe naam werd vanavond tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Hoogeveen bekend gemaakt. "Vierkant voor Werk was vooral een werktitel. We zetten nu verdere concrete stappen en daar past de nieuwe naam bij. Een naam die ook in het buitenland wordt begrepen", aldus wethouder Bouke Arends van Emmen.



Onderwijsinstellingen

De betrokken partijen hebben afgesproken intensiever te gaan samenwerken. Een belangrijke taak ligt bij de betrokken onderwijsinstellingen Drenthe College, Stenden Hogeschool en Alfa College. Zij gaan hun technische opleidingen verder verfijnen, zodat er een regio ontstaat waarin 'excellent vakmanschap' de boventoon voert. "We gaan nieuwe opleidingen bieden en we gaan meer inzetten op kortdurend onderwijs, bijvoorbeeld om mensen bij te scholen", aldus Christien de Graaff van het Alfa College.



Directeur Mischa Baert van Fokker in Hoogeveen benadrukt dat er over grenzen heen gekeken moet worden. "We moeten als één regio naar buiten treden en onze onderlinge contacten versterken. En we zouden ook wel wat trotser mogen zijn."